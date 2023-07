Automobi­list moet onder begelei­ding van politie naar de keuring na ‘knalpot­ter­reur' op Linkeroe­ver

De Antwerpse politie heeft een auto in beslag genomen, nadat de eigenaar ervan de nachtrust van heel wat bewoners op Linkeroever bijna bewust leek te verstoren. Het voertuig had namelijk een bijzonder lawaaierige uitlaat. De chauffeur was al een keer eerder gevat door de politie en bleek toen onder invloed van drugs te zijn. Hij zal nu onder politiebegeleiding zijn auto naar de keuring moeten brengen.