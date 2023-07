Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Aartselaar vandaag

Alerte getuige zet hondenteam politie op weg naar vermoede­lij­ke gauwdieveg­ge

Op de Sint-Katelijnevest in Antwerpen kon het hondenteam van de lokale politie zaterdagavond een vrouw arresteren die vermoedelijk een gauwdiefstal had proberen te plegen. Het was een alerte getuige die de politieploeg op weg zette.