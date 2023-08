Batterijen van elektri­sche fietsen vatten vuur bij Pizza Pasta Nr1

Bij pizzeria ‘Pizza Pasta Nr1' in de Ooststatiestraat in Kontich heeft deze voormiddag een brand gewoed. Het vuur ontstond achteraan op een koer door batterijen van elektrische fietsen die aan het opladen waren. De fietsen worden gebruikt voor de leveringen van het eten, aldus de politie. Een te groot aantal batterijen was op één stopcontact aangesloten wat vermoedelijk tot een oververhitting en brand heeft gezorgd.