Maria komt voor het eerst sinds 2018 weer buiten tijdens processie rond kathedraal

Op 15 augustus is het niet enkel Moederdag in Antwerpen, maar ook Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. Ter ere daarvan mag Maria nog eens buitenkomen: het eeuwenoude Mariabeeld maakte een processie rond de Antwerpse kathedraal. Dat was sinds 2018 geleden, omwille van corona.