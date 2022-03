Gemeenten reiken eerste gele dozen uit aan 75- en 80-plussers: “Hopelijk wordt dit een vast item in ieders koelkast”

Aartselaar/Niel/Hemiksem/Boom/RumstIn Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst is men gestart met de bedeling van de aangekondigde gele dozen. Die moeten hulpverleners helpen om snel de nodige informatie te vinden bij een interventie. Er worden in deze eerste fase in totaal 4.500 exemplaren uitgedeeld.

Wanneer hulpdiensten bij een oudere inwoner aankomen, is het niet altijd makkelijk om snel de juiste identiteitspapieren of medische documenten te vinden. De gele dozen moeten dat een stuk eenvoudiger maken. In samenwerking met de Eerstelijnszone RupeLaar en Vlotter namen de gemeentebesturen van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst het initiatief om het project uit te rollen in hun gemeenten. Deze week worden daar 4.500 gele dozen verdeeld.

De dozen kunnen in elke gemeente gratis worden opgehaald, op persoonlijke uitnodiging en op vaste zitdagen. In deze eerste fase wordt gemikt op de 75- of 80-plussers, afhankelijk van de gemeente. Na de eerste verdeling kunnen de dozen ook aangekocht worden door jongere mensen.

Koelkast

In de gele doos kan je cruciale persoons-, contact- en medische gegevens steken. De doos moet in de koelkast bewaard worden, omdat dit een gemakkelijke vindplaats is voor hulpdiensten. Wanneer je ook nog de meegeleverde sticker aan de binnenkant van je voordeur bevestigt, is meteen ook duidelijk voor hulpverleners dat er een gele doos aanwezig is.

“Het concept is eenvoudig en praktisch”, zegt Aartselaars schepen van Welzijn Hilde Heyman (N-VA). “Dat je alle juiste medische informatie in een doos kan vinden, is een geruststelling voor vele senioren en hulpverleners. Samen met de Welzijnsraad en de Seniorenraad hopen we voldoende senioren te bereiken, zodat de gele doos op termijn een vast item wordt in ieders koelkast.”

Volledig scherm Niels burgemeester Tom De Vries (Open Vld) en schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld) reiken de eerste gele dozen uit in Niel. © rv