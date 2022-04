Gemeente verkoopt stukje openbaar domein aan Fiberklaar: “Hier komen niet de zoveelste saaie nutskasten”

Willebroek La Rocca nog te koop in discothe­ken­ver­sie Monopoly: “Dan doen we ons best om alles leuk te houden en dan brandt het daar af”

Zillion kopen? Of Cherry Moon? Voortaan kan het, of toch in Monopoly Discotheken. De bijzondere uitgave van het grootste bordspel ter wereld werd dinsdag voorgesteld in dancing Carré in Willebroek. Hoewel bedenker DJ 4T4 er alles aan deed om het spel met opvallende 16+-rating leuk en tof te houden, haalde de actualiteit hem in. Een spelkaart spreekt van een brand in een discotheek, wat meteen aan La Rocca doet denken.

