Gaudia en Xaverianen kruipen samen het podium op

ANTWERPEN Europese primeur bij revalida­tie­cen­trum TRAINM: “Met dit systeem kunnen patiënten weer met vertrouwen leren stappen”

Het Antwerpse revalidatiecentrum TRAINM mag zich voortaan het allereerste ‘Center of Excellence’ noemen van ‘DIH/Hocoma’. Dat bedrijf is de wereldwijde leider voor de productie van robotica en artificiële intelligentie — zoals bijvoorbeeld staprobots — om het revalidatietraject van patiënten te bevorderen. Woensdag werd in TRAINM het nieuwe Rysen-systeem voorgesteld. “Of hoe patiënten kunnen oefenen vrij rond te lopen, zónder schrik om te vallen.”

20 oktober