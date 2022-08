Fotoclub houdt 40ste Foto- en Digisalon in vernieuwd clublokaal: “We leren zelf ook nog elke dag bij”

AartselaarDe Aartselaarse fotoclub Fodiac pakt momenteel uit met zijn 40ste Foto- en Digisalon. Zestien leden stellen hun werk tentoon in het pas vernieuwde clublokaal. “Dit moet de eerste stap zijn in de verjonging van onze club”, zegt voorzitter Benny Segers.

Na een moeilijke coronaperiode is fotoclub Fodiac weer klaar voor de toekomst. Niet alleen organiseert de fotokring voor het eerst sinds 2019 weer haar Foto- en Digisalon, ze doet dat ook in haar vernieuwde lokaal, achter PC Wolffaertshof. “Het interieur heeft een broodnodige opfrissingsbeurt gekregen”, toont voorzitter Benny Segers. “We zijn er een drie à vier weken mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn. We hebben nu ook meer mogelijkheden om onze foto’s tentoon te stellen.”

Met de vernieuwing van het lokaal heeft de club een duidelijk doel voor ogen: nieuw bloed aantrekken. “Dat is echt nodig”, zegt Segers, die met zijn 58 tot de jongeren van de club behoort. “We hebben een dertigtal leden, waarmee we een van de grootste fotoclubs zijn van de Rupelstreek. Maar de gemiddelde leeftijd in onze club ligt wel rond de 65 jaar. Daarom willen we absoluut werk maken van de verjonging. Als we daar nu niet mee beginnen, kan het te laat zijn.”

Alle niveaus

“Iedereen is welkom”, benadrukt secretaris Raoul Heyrman (75). “We komen elke woensdagavond om 20 uur samen in ons lokaal, om bij te leren over fotografie. Op alle niveaus: van een beginneling die foto’s maakt met zijn gsm tot meer ervaren fotografen. Iedereen leert van iedereen. Ook wij schroeven nog altijd onze kennis bij. Fotografie blijft steeds evolueren. Ik heb vroeger nog foto’s ontwikkeld in een doka, nu werk ik enkel digitaal.”

Het Foto- en Digisalon geeft alvast een mooie dwarsdoorsnede van het werk waar de leden zich mee bezig houden. De diversiteit is opvallend: van indrukwekkende landschappen tot gedetailleerde natuurtaferelen. “Vroeger legden we onze leden meer regels op, maar daar hebben we komaf mee gemaakt”, zegt Benny Segers. “We willen iedereen de kans geven zijn creativiteit in zijn werk te leggen. Daar draait het tenslotte om in de fotografie: creativiteit.”

Het 40ste Foto- en Digisalon is nog te bekijken op maandag 29 augustus van 19 tot 22 uur en op dinsdag 30 augustus van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.

