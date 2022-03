Fiberklaar en gemeente starten met aanleg van glasvezelnetwerk in Aartselaar: “Klaar voor de toekomst”

AartselaarIn de speeltuin aan de Lijsterlaan werd woensdagochtend de symbolische eerste spadesteek gezet voor de uitrol van het fibernetwerk van Fiberklaar in Aartselaar. Vanaf 21 maart start Fiberklaar met de grondwerken, die ongeveer één jaar in beslag zullen nemen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en aannemer Solutions 30 Belgium.

Fiberklaar ging vorig jaar officieel van start met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk in Vlaanderen. Het bedrijf wil meer dan 2,2 miljard euro investeren om tegen 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens te voorzien van een fiberaansluiting in huis, een investering ter grootte van de werken aan de Oosterweelverbinding. Met de eerste spadesteek in Aartselaar neemt Fiberklaar nu een volgende stap in de uitrol van fiber. Concreet wordt het fibernetwerk hier 76 kilometer lang en gaat het langs 6.655 woningen en bedrijven. De werken gaan van start vanaf maandag 21 maart, waarna de eerste inwoners mogelijk al in het najaar zullen kunnen genieten van een fiberverbinding in hun woning. De uitrol van het netwerk moet in maart volgend jaar voltooid zijn.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Burgemeester Sophie De Wit en Rik Missault van Fiberklaar. © Tessa Kraan

Graffiti

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is trots dat Aartselaar de eerste gemeente in de Antwerpse rand is waar inwoners nu al een fibernetwerk krijgen aangeboden. “Dit nieuwe netwerk zal voor onze gezinnen een wereld van verschil betekenen. We hebben de afgelopen twee jaar tijdens het thuiswerken allemaal gemerkt hoe belangrijk een goede, snelle, stabiele internetverbinding kan zijn. Samen met Fiberklaar en de aannemer zorgen we ervoor dat eventuele overlast door de aanleg van het netwerk tot een minimum beperkt wordt. Op de meeste plaatsen zullen de werken al na twee dagen afgerond zijn. Op twee plaatsen - aan de Lijsterlaan en Swaeneleike - zal een verdeelpunt voor het netwerk worden voorzien. Dat zal met behulp van enkele graffitikunstenaars een fraai jasje krijgen, zodat het kan opgaan in de omgeving.”

Oneindige capaciteit

“De uitrol van fiber in Vlaanderen begint nu echt snelheid te maken”, zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar. “De Vlaming loopt warm voor fiber in de eigen woonkamer, dat merken we ook in de provincie Antwerpen. Wie fiber in huis haalt, zit klaar voor de toekomst, want de capaciteit van de fiberkabel is virtueel oneindig. Het fibernetwerk van Fiberklaar is open voor alle operatoren. De gebruiker kiest zelf zijn eigen telecomprovider die het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. Vanaf de eerste dag bieden Proximus, Multifiber, RapidXS en edpnet hun diensten aan en we verwachten dat nog andere providers op de fiberkar zullen springen.”

Volledig scherm Rik Missault van Fiberklaar en Luc Brusselaers van aannemer Solutions 30 Belgium. © Tessa Kraan