Dodelijk ongeval op A12: bestuurder rijdt onder stilstaande vrachtwagen aan lichten

ANTWERPEN Lichtschip West-Hin­der III erkend als varend erfgoed: “Alsof je 150 jaar terug in de tijd gaat”

20 mei De West-Hinder III die in één van de droogdokken aan het Kattendijkdok pronkt, is nu ook officieel erkend als varend erfgoed, een zeldzaamheid in ons land. Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kwam het schip donderdagmiddag persoonlijk inhuldigen met de nodige fles bubbels. “Het schip is een tijdscapsule, je waant je meteen honderdvijftig jaar terug in de tijd.”