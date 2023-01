Dieven stelen ‘onmisbare fiets’ van 7.000 euro van Ive (37) en Sofie (35): “Ideaal om ons zoontje met beperking mee te vervoeren”

AartselaarIve De Saeger (37) en Sofie Van Deyck (35) hebben er bewogen dagen op zitten. Tijdens de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 januari werd hun fiets gestolen aan hun woning in de Nieuwstraat. De tweewieler werd dagelijks gebruikt om hun zoontje met een beperking te vervoeren en was dus onmisbaar. Maar een steunactie lijkt het gezin er gelukkig sneller dan verwacht weer bovenop te helpen.

Het jaar is voor Ive De Saeger en Sofie Van Deyck begonnen met een valse noot. Toen ze woensdagochtend hun rijwoning in de Nieuwstraat verlieten, bleek hun fiets te zijn gestolen. “Het moet ‘s nachts zijn gebeurd, want de avond voordien stond de fiets nog op zijn vaste plaats: buiten tegen onze woning, onder aan ons slaapkamerraam. De fiets was vastgemaakt met een beugelslot dat aan de voorgevel is gemetseld en lag ook nog eens vast met een ketting. We dachten dat het moeilijk nog veiliger kon.”

Epilepsie

Wat de situatie nog erger maakt, is dat het niet gaat om een gewone fiets, maar een Tern GSD: een handige, elektrische cargofiets ter waarde van meer dan 7.000 euro. Ive en Sofie gebruiken de fiets iedere dag om hun zoontje Emile (3,5) van en naar het pedagogisch kinderopvangverblijf Merlijn in Deurne brengen. De jongen kampt met een mentale en motorische beperking en krijgt regelmatig epilepsieaanvallen. De Tern GSD was ideaal om hem op een veilige, aangename manier te vervoeren.

“De fiets had een extra lang frame met heel wat ruimte achteraan”, legt het koppel uit. “Emile kon daar makkelijk worden opgezet en afgehaald. Hij zat daar bovendien warm, geborgen en beschut tegen de weerelementen, in een klein tentje als het ware. Voor ons was de fiets echt een goed alternatief voor een gezinswagen. We deden er veel verplaatsingen mee en konden er, zelfs als Emile achterop zat, heel wat bagage op meepakken. Eigenlijk was de fiets onmisbaar. De dieven weten niet wat dit voor ons betekent.”

Geen verzekering

Zodra ze de diefstal vaststelden, deden Ive en Sofie een oproep op Facebook, in de hoop dat iemand een spoor van de dader of de fiets zou melden. Het bericht maakte heel wat los en werd al tientallen keren gedeeld, maar vooralsnog zonder resultaat. “We blijven hopen, maar de kans dat we onze fiets nog terugzien, is wellicht minimaal. Het jammere is dat we net aan het kijken waren om de fiets te laten verzekeren, maar dat we daar nog niet aan toe waren gekomen. Zo’n fout zullen we nooit meer maken.”

Maar een vriendin van het gezin bleef niet bij de pakken zitten en startte een online steunactie op om de kostprijs van een nieuwe Tern GSD bij elkaar te sprokkelen. Op minder dan een dag tijd is daar al meer dan 6.000 euro op gestort. “Het is gewoon geschift”, glimlacht Ive. “Als dit zo doorgaat, zullen we binnenkort sneller dan verwacht een nieuwe fiets kunnen kopen. Vaak worden we geconfronteerd met de kille kanten van de samenleving, maar solidariteitsacties als deze geven ons weer energie en weer wat vertrouwen in de medemens.”

Wie nog een spoor van de fiets zou aantreffen, kan dat melden via ivedesaeger@gmail.com. De steunactie voor de nieuwe fiets is hier te vinden. Als er meer wordt ingezameld dan de kostprijs van een nieuwe Tern GSD, dan gaat de rest van het bedrag naar het schooltje van Emile.

