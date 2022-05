‘De Warmste Benefiet’ pakt opnieuw uit met optredens voor de zorg

Aartselaar/BoomOp zaterdag 14 mei krijgt CC ‘t Aambeeld in Aartselaar opnieuw ‘De Warmste Benefiet’ over de vloer. De opbrengst gaat opnieuw naar de vzw Demiclowns.

‘De Warmste Benefiet’ is zaterdag aan haar vierde editie toe. Vijf bands uit de regio zullen die avond in CC ‘t Aambeeld voor de muzikale noot zorgen. Achtereenvolgens treden Two Generations, coverband TojoHero en folk- en bluegrassband De Nouveau op. Nadien volgen met Match 13 en Second Solution nog twee rockbands om het vuur aan de lont te steken.

Organisator Bart Vermant telt al volop af naar de benefietavond. “Onze vorige editie in 2019 was een enorm succes met meer dan 400 aanwezigen. De edities van 2020 en 2021 konden helaas niet doorgaan door de coronamaatregelen. Maar dat maken we nu dus meer dan goed. Naast het muzikale zorgen we ook voor een cavabar met tapas.”

Net zoals de voorgaande drie edities is de opbrengst ten voordele van de Demiclowns. Dat is een vzw die animatie verzorgt in woonzorgcentra. Met de opbrengst van de editie in 2019 hebben zij liefst zes lokale woonzorgcentra kunnen bezoeken, net als het AZ Rivierenland campus Reet.

‘De Warmste Benefiet’ gaat van start om 20 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa en zijn hier te bestellen. Je kan ook een vip-arrangement boeken met een barbecue.