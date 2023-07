Carillolei en Leugstraat gaan helemaal op de schop: “Regelmatig klachten over slechte staat van voetpaden”

Nieuw fietspad voor Boombeke- en Maccabil­aan

Op de Hobokense noord-zuidfietsroute, die van de Schroeilaan naar de Adolf Greinerstraat en de nieuwe omleidingsweg aan Umicore loopt, ligt al een dubbelrichtingsfietspad langs de westzijde van de straat of is er een gepland. Behalve in de industriestraten Boombekelaan en Maccabilaan. Daar komt nu verandering in, en werken stad en district een missing link weg.