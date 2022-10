Buurtbewoners werpen eerste blik op nieuwe kleuterschool in Buerstede

Aartselaar/Schelle Aartselaar en Schelle pakken sluipver­keer in wijk Koekoek en KMO-zone Brandekens­weg aan: “Wie in één ruk door de zone rijdt naar N177, wordt beboet”

Het gemeentebestuur van Aartselaar wil in samenwerking met de gemeente Schelle het sluipverkeer aanpakken in de wijk Koekoek. Daarvoor wordt beroep gedaan op in totaal zeven camera’s die het sluipverkeer moeten registreren en beboeten. Mogelijk kan het systeem dit najaar nog in voege treden. Het verkeer dat bestemd is voor de woonzone van de wijk Koekoek en de Koekoekstraat of de KMO-zone Brandekensweg zelf, blijft gewoon welkom.

