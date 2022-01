Buurtbewoners geschrokken van executie op straat: “Ik heb dader zien weglopen met wapen in zijn hand”

AartselaarDe executie van een 39-jarige Brit met Oost-Europese roots in het centrum van Aartselaar, notabene op enkele tientallen meters van de politiepost, heeft de buurtbewoners nogal doen schrikken. Met enkele gerichte schoten in het hoofd werd de man doodgeschoten toen hij naar zijn appartement wilde gaan. ‘De Engelsman’ zoals enkele buurtbewoners hem noemden stierf ter plaatse. “Ik heb een van de daders nog zien weglopen naar de vluchtwagen. Hij had een groot wapen in zijn handen”, vertelt buurman Ivan Willems. Het slachtoffer is volgens het parket niet meteen een echt gekende. Hij liep in 2018 wel een veroordeling op voor diefstal.