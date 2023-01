Breakfast all day! Nadja (48) en Lani (22) openen met Bar Vela nieuwe ontbijt- en koffiezaak

Wil je de dag beginnen met een lekkere bagel, een Franse toast of een zachtgekookt eitje met soldaatjes? Dan kan je voortaan aankloppen bij Bar Vela in de Kapellestraat. Zaakvoerders Nadja en Lani Caers willen Aartselaar vertrouwd maken met het concept van ‘breakfast all day’. Vrij vertaald: je kan je gerust nog eens omdraaien voor je de benen onder tafel schuift.

“Onze ontbijtjes zijn verkrijgbaar tot onze keuken sluit, om 15 uur. Vanaf 12 uur bieden we ook een aantal lunchgerechten aan, zoals een pasta pesto en een salade scampi. Het is onze bedoeling om voldoende opties op de kaart te hebben voor iedereen. Zo hebben we vegetarische gerechten en gerechten met halalvlees. Later breiden we de kaart nog uit met vegan schotels”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto.)

Genieten van een uitgebreid ontbijt in Bar Vela.

Kaars

Nadja is overigens niet aan haar proefstuk toe in de horeca. Jarenlang hield ze in Kontich restaurant Papaver open. Nadat ze in december 2021 het restaurant van de hand deed, begon het idee te groeien voor een ontbijt- en lunchzaak. Samen met haar dochter zocht én vond ze een pand in buurgemeente Aartselaar. De inspiratie voor de naam ‘Bar Vela’ vonden ze in de Spaanse taal: ‘vela’ betekent ‘kaars’ in het Spaans, een verwijzing naar hun achternaam.

“Mijn buurvrouw tipte me deze locatie”, zegt Nadja. “Voordien was hier een bankkantoor van Argenta gevestigd. We hebben vier maanden nodig gehad om de ruimte om te vormen tot een gezellige horecazaak met een open keuken. Maar we zijn heel blij dat we nu eindelijk open zijn kunnen gaan.”

Bar Vela bevindt zich in de Kapellestraat 10 en is open van woensdag tot en met zondag. Meer info is hier te vinden.

Lani Caers aan het werk.

Nadja Caers bereidt alle gerechten zelf.

Nadja en dochter Lani Caers.

Bar Vela.

Bar Vela.

