Brandweerman houdt verkeer op Boomsesteenweg tegen om moedereend met kroost te laten oversteken

Een ploeg van Brandweer Zone Rivierenland post Boom was vanmiddag bezig met het reinigen van het wegdek op de Boomsesteenweg in Aartselaar. Het was op dat moment dat één van hen een moedereend opmerkte die wel 11 kuikentjes achter haar staart had bengelen. In het midden van de Boomsesteenweg. Ze wilden de straat oversteken, wat natuurlijk moeilijk was door het drukke verkeer.