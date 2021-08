Brandweer rukt uit voor uitslaande brand in kasteel Lindenbos

De brandweer kreeg een melding van de uitslaande brand omstreeks 5 uur ‘s nachts. “Het ging om een verlaten kasteel waar in het verleden al een aantal keren brand werd gesticht, daarom was er brandschade en instabiliteit. De brandweer kon daardoor enkel bluswerken langs de buitenkant uitvoeren”, zegt de woordvoerder van politiezone Hekla.

Voor de bluswerken werd de zijrijbaan van de N177 volledig afgesloten richting Antwerpen. De brandweer is nog tot 10 uur bezig geweest met nablussen. De oorzaak van de brand is momenteel onbekend. “Kwaad opzet wordt niet uitgesteld. Het parket is op de hoogte en er is een opsporingsonderzoek ingesteld.”