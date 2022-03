BMW vat vuur op A12 in Aartselaar

ANTWERPEN Drugs, verboden wapen en roekeloze chauffeur: politie heeft handen vol in binnenstad

De politie hield afgelopen weekend een controle in de binnenstad. Bij vier personen werden drugs gevonden. Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld. Eén van hen had ook een verboden wapen op zak waarvoor een apart proces-verbaal is opgesteld. Iemand anders had verschillende dosissen drugs op zak, wellicht bedoeld voor verkoop.

16:01