Bewoners van WZC Zonnetij verspreiden zelfgemaakte gelukskeien: “Het zit ‘m vooral in de kleine dingen”

De medewerkers en de bewoners van woonzorgcentrum Zonnetij zetten deze week hun roze bril op. Naar aanleiding van de ‘Week van het geluk’ staan ze stil bij wat hen gelukkig maakt. Iedere bewoner wordt uitgenodigd om zijn eigen ‘kleine gelukskes’ in een grote geluksboom te hangen in de lounge. “Bedoeling is dat we iedere maand een aantal van die wensen gaan uitvoeren”, zegt Wendy Van Damme van het Woon- en Leefteam. “We zien vooral dat onze bewoners kunnen genieten van kleine dingen, zoals een wafel eten op de markt, een wandelingetje maken of witloof in hespenrolletjes krijgen als avondmaal. Dat zijn allemaal dingen die we eenvoudig in de praktijk kunnen brengen, maar waar onze mensen heel veel aan hebben.”