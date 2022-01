Bestuurder boort zijn exclusieve BMW in gevel van... BMW-garage langs A12

Niel Bezorgde inwoner ontvangt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependae­le (N-VA) voor wandeling door Hellegat: “Laat dit erfgoed niet teloorgaan”

Een aantal bewoners van Hellegat is ongerustheid over de plannen voor een nieuw woonproject in de wijk. Daarvoor zou een deel van de oude steenoven – een van de laatste relicten van het steenbakkersverleden in Niel – moeten wijken. Donderdag kwam Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) tijdens een wandeling kennis maken met de buurt.

