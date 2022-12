Bergplaats brandt uit, geen gewonden

ANTWERPEN ‘20x5 challenge’ nu ook in Antwerpen: “Doe één keer extra boodschap­pen en help een ander”

Het Nederlandse concept ‘20x5 challenge’ is nu ook in België gelanceerd. Marleen Verbruggen en Gert Molkens rolden het uit in het Waasland en nu ook in de Antwerpse regio. De bedoeling is dat twintig mensen elk vijf dezelfde levensmiddelen en producten kopen, die verzamelen in pakketten en ze dan via vzw’s verdelen aan mensen die het ze kunnen gebruiken.

19 december