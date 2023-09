Basisschool De Blokkendoos neemt Octopuspalen met uitschuifbare bareel in gebruik

Uitslaande brand vernielt magazijn in Aartselaar, maar brandweer kan schade aan fabrieken vermijden: “Zelfs de stroom is daar niet uitgeval­len”

Aan de Industrieweg in Aartselaar, niet ver van de Boomsesteenweg, is vrijdagavond brand uitgebroken in een magazijn. Het gebouw werd gebruikt door onder meer interieurdecoratiefirma D&M Deco en traiteur Butcher’s Craft. Door de indrukwekkende vuurhaard werd de hele loods in de as gelegd, maar de brandweer slaagde er wel in de omliggende bedrijven compleet te vrijwaren. Niemand raakte gewond. “De brandmuren hebben hun werk goed gedaan.”