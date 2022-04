Bart De Hertogh (53) volgt zichzelf op als voorzitter van N-VA Aartselaar

Toen in 2021 Miel Mertens de fakkel doorgaf als voorzitter van N-VA Aartselaar, schoof Bart De Hertogh automatisch in. Het was nu de eerste keer dat hij rechtstreeks als voorzitter werd verkozen door de leden. Hij krijgt de steun van ondervoorzitter Johan Lyssens. De Hertogh is alvast tevreden: “We gaan nu met de nieuwe bestuursploeg de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 voorbereiden. Het is onze ambitie om even goed te doen als bij de verkiezingen van 2018.”

Fruit- en groentehandel

Het nieuwe bestuur van N-VA Aartselaar telt in totaal 24 bestuursleden. Met Kris Vandromme (43) en Sophie Verbruggen (24) zijn er ook twee nieuwkomers verkozen die in Aartselaar niet onbekend zijn. Vandromme is op het Laar werkzaam als kinesist en osteopaat, was tot voor kort medezaakvoerder van Dance Duplex en geeft in zijn vrije tijd bootcamps op het sportcentrum. Sophie Verbruggen is logopediste, was actief bij de Gidsen Sint-Jan en is de dochter van de bekende fruit- en groentehandel Verbruggen in de Adriaan Sanderlei. Nog een opvallend detail: ze is de achterkleindochter van Jef Van Hissenhoven, stichter van de huidige oppositiepartij NAP. “Het kriebelde ook bij mij om aan gemeentepolitiek te doen en in het team van N-VA vind ik de geknipte ploeg om daarin mijn steentje bij te dragen”, zegt ze.