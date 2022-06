Baron Van Ertbornstraat tijdelijk enkelrichting door werken

AartselaarNetwerkbouwer Fiberklaar is deze week van start gegaan met werken in de Baron Van Ertbornstraat. Tijdens de werken geldt er in bepaalde delen in de straat tijdelijk enkelrichtingverkeer.

Er wordt gewerkt in vier fases. In de eerste fase wordt gewerkt in het gedeelte tussen de Hoevelei en de Antoon Van Brabantstraat. Hier wordt verkeer enkel toegelaten in de richting van de Hoevelei. Verkeer in de andere richting dient rond te rijden via de Hoevelei, de Wolffaertshoflaan en de Borrekenslaan.

Vervolgens wordt het stuk tussen de Antoon Van Brabantstraat en Baron Van Ertbornstraat 21 onder handen genomen. Hier is verkeer enkel toegelaten in de richting van de Hoevelei. Verkeer in de andere richting dient rond te rijden via de Hoevelei, de Wolffaertshoflaan en de Borrekenslaan.

Daarna concentreert men zich op het gedeelte tussen de Barones de Borrekenslaan en Baron Van Ertbornstraat 71. Hier is verkeer enkel toegelaten in de richting van de Borrekenslaan, anders dan in de eerste twee fases. Verkeer in de andere richting dient rond te rijden via de Borrekenslaan en de Wolffaertshoflaan en Hoevelei.

Ten slotte wordt het gedeelte tussen de Antoon Van Brabantstraat en Baron Van Ertbornstraat 56 aangepakt. Hier is verkeer enkel toegelaten in de richting van de Hoevelei. Verkeer in de andere richting dient rond te rijden via de Hoevelei, de Wolffaertshoflaan en de Borrekenslaan.