Auto rijdt tegen bestelwagen op A12 in Aartselaar: brandweer moet bestuurder bevrijden

NET OPEN. Nielse tweede­hands­win­kel Uniek Gerief verhuist naar 't stad: "Winkel is ingericht als een echte eet- en woonkamer"

Porseleinen tijgers, Italiaanse vazen, modulaire kasten ... In de Kleine Pieter Potstraat in centrum Antwerpen is vandaag Uniek Gerief geopend. Jessica Van den Heuvel (33) en Svea Haenen (31) verhuisden hun vintagewinkel van Niel naar Antwerpen. “Onze winkel is ingericht zoals een woon- en eetkamer, zodat je meteen een huiselijk gevoel krijgt.”