Auteur Gie Bogaert te gast in Aartselaarse bib

AartselaarOp donderdag 10 november trapt gastheer Bart De bruyn in de bibliotheek van Aartselaar een nieuw seizoen van ‘In gesprek met …’ op gang. Hij ontvangt dan Gie Bogaert, in het verleden columnist voor Klara en Radio 1.

‘In gesprek met …’ is ondertussen een gekende formule waarbij Bart De bruyn een auteur uitnodigt en in gesprek gaat over recent werk, maar ook over inspiratiebronnen, het schrijfproces en toekomstplannen. “Dit is veel meer dan enkel een gesprek over de meest recente roman”, aldus De bruyn “Het is echt de bedoeling dat we kennismaken met de auteurs en wat hen drijft.”

Gie Bogaert bijt dit nieuwe seizoen de spits af. Hij was in het verleden columnist voor Klara en Radio 1 en debuteerde in 1987 met de verhalenbundel ‘Klein Berlijns drama’. Enkele jaren later volgde zijn eerste roman ‘Wat kwaad doen de tovenaars?’. Tot en met 2020 was hij als voltijds leraar aan het Sint-Gabriëlcollege in Boechout verbonden. In 2022 verscheen zijn laatste roman ‘Onvoltooid’, gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Volgend voorjaar komen ook nog Elvis Peeters en Manu Adriaens op bezoek komen in de bib voor een gespreksavond. “Met onze bib willen we meer zijn dan enkel maar een verzamel- en uitleenplaats van boeken”, vertelt bibliothecaris Leen De Launoit. “Wij willen onze lezers ook inspireren en in contact brengen met de auteurs en hun verhalen.”

De gespreksavond met Gie Bogaert vindt plaats van 20.15 tot 22 uur in de bib. De toegang bedraagt 8 euro, inclusief een hapje en een drankje. Je kan hier je tickets reserveren.

