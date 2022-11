ATG speelt komedie ‘Een is geen’

In ‘Een is geen’ maken we kennis met een vastgoedkantoor dat gespecialiseerd is in de verkoop van luxueuze tweede verblijven in het buitenland. Als er interesse blijkt te zijn in een vakantiehuis in het Spaanse Salou, willen de makelaars koste wat kost een goede indruk maken. Maar door omstandigheden die niemand kon zien aankomen, loopt toch alles in het honderd.