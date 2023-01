Asfalteringswerken in Lindelei van start

De werken aan de Lindelei vorderen gestaag. Deze week brengt de aannemer een asfaltlaag aan in het stuk tussen de Antoon Van Brabantstraat en de Solhofdreef. Hij koos ervoor dit zo kort mogelijk te laten aansluiten op de betonneringswerken, met als doel deze grotere ongemakken in tijd te beperken. De asfaltering neemt normaal gezien in beslag tot vrijdag 27 januari.

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om tot het einde van de werkzaamheden het autoverkeer in de Lindelei tijdens de werkuren te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is. Vanaf nu zal er in de Lindelei immers met bandenkranen gewerkt worden. Daar waar de kraan aan het werk is, is het onmogelijk erlangs te rijden met de wagen. Er zal dus steeds in functie van de bandenkraan moeten omgereden worden om in het Swaeneleike te geraken of in het deel van de Lindelei dat je wenst te bereiken.