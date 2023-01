Anse De Weerdt (Groen) stopt als gemeenteraadslid wegens verhuis

Antwerpen Reusachtig ‘stopcon­tact op zee’ vaart over Schelde richting Baltische Zee: “Genoeg stroom voor 475.000 gezinnen per jaar”

In Hoboken is vanmorgen in alle vroegte de ‘Baltic Eagle’, een windenergieplatform van vijf verdiepingen hoog en meer dan 4.500 ton zwaar, per schip vertrokken naar de Baltische Zee in Duitsland. Het ‘stopcontact op zee’ zal er groene stroom leveren aan een half miljoen gezinnen. Om de afvaart veilig te laten verlopen, werd het scheepvaartverkeer ter hoogte van de Scheldebocht een tijdlang onderbroken.

10:47