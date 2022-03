Agentschap Wegen en Verkeer valt in de prijzen met participatietraject voor heraanleg A12

Aartselaar/WilrijkHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in de prijzen gevallen op de Belgian Construction Awards. Met het participatietraject voor de herinrichting van de A12-kruispunten in Aartselaar en Wilrijk kaapte het de eerste plaats weg in de categorie ‘Communication’.

De Belgian Construction Awards zijn een initiatief van de tijdschriften Bouwkroniek en La Chronique. Met de Communcation Award wordt een team bekroond dat op de meest effectieve wijze communicatie inzet om een product, dienst of prijs te promoten. In het geval van het A12-project gaat het over het intensieve communicatie- en participatietraject voor de herinrichting van vijf kruispunten op de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid, dat vorig jaar werd uitgerold door het AWV en het studieconsortium Team A12. Maar liefst 2.239 mensen namen aan een bevraging over de herinrichting deel en daarnaast kwamen er nog eens ruim 3.000 open opmerkingen binnen.

Draagvlak

De jury van de Belgian Construction Awards was lovend: “AWV en Team A12 zijn een voorbeeld voor de sector. Ze zetten al van bij de start ruim in op overleg en participatie bij het complexe infrastructuurproject. Het creëren van draagvlak voor zulke projecten kunnen we alleen maar toejuichen.”

“Deze kruispunten volledig aanpakken en anders inrichten kan niet over één nacht ijs gaan”, reageert men bij AWV. “De Inspraak van personen die er wonen en werken of vaak passeren, is van groot belang. Daarom is de erkenning voor dit project, met een Belgian Construction Award, ook zeer motiverend.”