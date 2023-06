Academie geeft concert in CC ‘t Aambeeld

UPDATE Vijf jaar cel gevraagd voor horecabaas die verdacht wordt van verkrach­ting student (19)

In de Antwerpse rechtbank heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van vijf jaar met uitstel gevraagd voor Ladislas L. (34). De ondernemer wordt beschuldigd van de verkrachting van een student van 19 jaar oud. Hij is actief in de Antwerpse horeca, maar ook in Gent is de man geen onbekende. In beide steden met torenhoge ambities én stijl, maar ook met veel discussies met de ordediensten.