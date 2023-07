Aartselarenaar Tomas De Backer wint twee races tijdens Ford Fiesta Sprint Cup in Zolder

Waar is dat feestje? Hoeveel kost een pintje? En wat met het afval? Alles wat je moet weten over Tomorrow­land

De komende twee weekends vormt De Schorre weer het decor voor het mooiste dancefestival ter wereld. Zestien fraai vormgegeven podia vol met ronkende namen uit de wereld van de house-, techno- en dancemuziek moeten van Tomorrowland een onvergetelijk feestje maken. Waag jij je straks ook in de madness? Goed nieuws, want hier bundelen we alle informatie die je nodig hebt voor een zorgeloos festival.