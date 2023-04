Aartselaarse zomerbar keert niet terug naar Oeyvaersbosch: “Maar we hebben wel nog plannen”

TV Streamz lost eerste beelden van nieuwe reeks 'Onderhuids’, met Jan Kooijman in de hoofdrol

Op het eindresultaat is het nog even wachten, maar daar zijn de eerste beelden van ‘Onderhuids’, een nieuwe Streamz Original al. In de reeks krijgen we een blik in een luxueuze beautykliniek waar de rich & famous zich mooier willen maken dankzij de professionele hulp van topchirurg Pierre Van Den Heuvel (Carry Goossens), zijn zoon Olivier (Jan Kooijman) en zijn team.