Aartselaarse verenigingen slaan aan het opruimen voor World Cleanup Day

Tijdens World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfvuil op. Ook in Aartselaar wordt meegedaan en die dag een opruimactie georganiseerd. Er wordt verzameld om 10 uur op verschillende plaatsen in de gemeente: aan het begin van het Reukenspad in de Langlaarsteenweg, de parking Cleydaelbos in de Cleydaellaan, het speelplein aan het Schuurveld en Wouwersveld, het speelplein in de Frits Van den Berghelaan, het speelplein in de Karel Van de Woestijnelaan en in het Solhofpark. Bedoeling is om vanaf een van deze plaatsen twee uur lang zwerfvuil op te ruimen en de gemeente wat properder te maken. Om 12 uur wordt de actie afgerond met een receptie op het Laar.