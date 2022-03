Aartselaar zoekt opvangplaatsen voor Oekraïense gezinnen en families: “Solidariteit in onze gemeente is hartverwarmend”

Het gemeentebestuur van Aartselaar zet mee zijn schouders onder de campagne #PlekVrij. België zal ongeveer 15.000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen moeten opvangen. In Aartselaar zou het vooral gaan om kleine gezinnen en families. “We willen deze mensen niet alleen opvangplaatsen aanbieden om te slapen en te verblijven, maar ook begeleiding zodat ze wegwijs worden gemaakt in Aartselaar en bij uitbreiding België. Als bestuur moeten we erover waken dat dit op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier gebeurt en dat we dit ook voor langere tijd kunnen garanderen”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

“We kregen de afgelopen dagen al enorm veel hulp aangeboden. Het is hartverwarmend hoe groot de solidariteit is in onze gemeente en we willen iedereen hiervoor bedanken. We bekijken nu per op te vangen gezin en familie wat er nodig is van meubilair, kledij, enzovoort. Zodra we dit in kaart hebben gebracht, zal indien nodig een concrete hulpoproep via Facebook en Hoplr worden gedaan om bepaalde spullen in te zamelen.”