Aartselaar zet wekelijkse markt in de kijker met wedstrijd en acties

De gemeente organiseert in samenwerking met de marktkramers in april een speciale actie. Wie komt winkelen op de vrijdagmarkt, maakt kans op een kruiwagen gevuld met allemaal marktproducten. Koop je iets aan een kraam, dan scan je de unieke QR-code van de handelaar en neem je deel aan de wedstrijd via de ‘Ik koop lokaal’-app. Wie geen smartphone heeft, ontvangt een invulkaartje van de marktkramer. Je vult dan je gegevens in en deponeert het kaartje in de promostand op de markt ter hoogte van Entrez en Argenta op het Laar.