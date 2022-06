Aartselaar werkt aan eigen cadeaubon: “Gedaan met zoeken naar geschikt cadeau”

AartselaarAartselaar heeft plannen om een eigen cadeaubon uit te geven. Die zullen gebruikt kunnen worden in elke winkel en horecagelegenheid in Aartselaar. De oppositie juicht het initiatief toe, maar betreurt dat er niet met digitale bons kan worden gewerkt.

Tijdens de coronacrisis lanceerde het gemeentebestuur al een coronabon van 10 euro per inwoner, om de lokale handelaars een hart onder de riem te steken. Maar om welke redenen dan ook zijn niet alle inwoners hun bon komen afhalen. “Van de 150.000 euro die we voor deze maatregel voorzien hadden, is er vandaag nog wat budget over”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “We hadden dat bedrag beloofd aan de ondernemers en willen die belofte nog altijd nakomen. Daarom heeft onze financiële dienst het idee voor een waardebon uitgewerkt.”

De waardebons zullen te gebruiken zijn in alle Aartselaarse horecazaken en winkels, vervolgt Vanhecke. Wanneer de bonnen beschikbaar zijn, kunnen ze digitaal worden aangekocht, maar ze moeten wel fysiek worden afgehaald in het gemeentehuis. Er is een maximum van tien bonnen per persoon per maand, dus 120 op jaarbasis. “Vanaf nu moet geen enkele inwoner dus nog lang zoeken naar een geschikt cadeau”, knipoogt de schepen. “Koop gewoon een aantal van deze bonnen in het gemeentehuis. Je steunt er ineens onze handelaars mee.”

Digitalisering

De oppositie juicht het initiatief toe, maar betreurt dat het moet gaan om een papieren bon. “We trekken aanzienlijke bedragen uit in onze budgetten voor digitalisering”, zegt oppositieraadslid Glenn Anné (Open Vld). “Dan is het jammer dat we nu niet voluit die kaart trekken. Ik zou ernstig overwegen om eventueel in de beginperiode zowel een digitale als een papieren bon aan te bieden, maar op termijn enkel met een digitale bon te werken.”

“We zitten met een oudere bevolking”, reageert Vanhecke. “Dan lijkt het me moeilijk om meteen met een digitale bon te werken. De meerderheid verkiest volgens mij een papieren bon. Dat is voor hen makkelijker om mee te werken. Maar op termijn valt de digitalisering zeker te overwegen.”

