Aartselaar voert nieuw marktreglement in: “Verkoop van levende dieren wordt uitgedoofd”

AartselaarDe gemeenteraad heeft een nieuw gemeentelijke marktreglement gestemd. Dat is tot stand gekomen in samenspraak met de marktkramers en moet zorgen voor een veiligere, meer diverse markt. Ook de verkoop van levende dieren wordt aan banden gelegd. “Dat is niet diervriendelijk”, klinkt het.

“Tijdens corona hebben we onze markt verplicht wat moeten aanpassen. Maar men heeft gemerkt dat die aanpak heel wat voordelen opleverde. Het marktaanbod werd diverser en onze markt werd aantrekkelijker. We willen die aanpak nu verderzetten na corona. Daarom moest het marktreglement, dat al dateerde van 2008 worden aangepakt”, legt schepen van Markten Hans Cops (Groen) uit.

Eén grote wijziging is dat de markturen in het reglement worden aangepast. “De markt ging altijd vroeger open dan het reglement toeliet. Nu zullen de uren terug stroken met het reglement. De auto’s moeten al om 8 uur de Kapellestraat uit. Dat is veiliger voor het schoolgaande verkeer”, aldus Cops.

Vogels en hamsters

Een andere wijziging is dat er voortaan een uitdoofbeleid wordt gehanteerd rond de verkoop van levende dieren. “We hebben één kraam dat onder meer vogels en hamsters verkoopt. We hebben daar geen bemerkingen op, maar als deze persoon ermee ophoudt, gaan we geen nieuw kraam toelaten dat levende dieren verkoopt.”

Voor oppositieraadslid Glenn Anna (Open Vld) gaat dat een stap te ver. “Ik begrijp dat je goed moet omspringen met levende dieren. Maar om vlakaf te zeggen dat we niemand meer gaan toelaten met dezelfde activiteit, gaat er voor mij over. Je beslist over iemand zijn inkomen. Waar trek je de grens?”

“De dieren vormen slechts een beperkt gedeelte van het marktkraam in kwestie”, reageert schepen van Dierenwelzijn Bart Lambrecht (N-VA). “De man verkoopt ook onder meer kalenders en dierenvoeding. Als hij een opvolger vindt, dan zal deze het gedeelte met de levende dieren moeten stopzetten. Dat is ook het beleid dat door Vlaanderen wordt gestimuleerd. Denk maar aan de marktverkoop van katten en honden die is stopgezet. Die dieren moeten veel verplaatst worden voor zo’n verkoop. Dat is niet diervriendelijk.”

