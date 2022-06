Aartselaar strikt 26 lokale bedrijven voor jobbeurs

AartselaarGoed nieuws voor wie nog op zoek is naar een interessante job in eigen regio. De gemeente organiseert op dinsdag 28 juni samen met de Ondernemersraad Aartselaar (ORA) een jobbeurs in CC ‘t Aambeeld.

Solliciteren is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ofwel vinden veel werkzoekenden vinden niet de weg naar een geschikte job, ofwel vinden veel werkgevers niet de geschikte kandidaat voor hun vacature. Met deze jobbeurs wil de gemeente Aartselaar en de ORA beide partijen nu op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Tijdens de beurs krijg je duidelijke info van de aanwezige bedrijven en kan je hen alle relevante vragen stellen. Wat houdt de job juist in? Hoe zit het met de verloning en eventuele extraatjes? Hoeveel werknemers zijn er? Wat met de verlofdagen?

In totaal zijn er maar liefst 26 bedrijven uit de regio aanwezig om zich voor te stellen. Het gaat onder meer om Allmetal, Aquafin, Atlas Copco, Baker & Baker Benelux BE (NV), Dolmans Landscaping Services, DSG, EDO PUMPS NV, Equans, Familiehulp Mechelen, Fijne Werkplek, ISVAG, Koffie Rombouts NV en Van Mossel Automotive Group. Zij bieden diverse functies aan: van administratie over zorg tot logistiek. Ook de gemeente Aartselaar zelf is op zoek naar verschillende nieuwe medewerkers en zal aanwezig zijn met een infostand. Bij de aanwezige medewerkers van VDAB kan je dan weer terecht met vragen.

“Veel lokale ondernemers zijn op zoek naar talent. Ook wij als gemeente kunnen soms moeilijk een vacature ingevuld krijgen”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Onze ORA kwam op het idee om een jobbeurs te organiseren voor die lokale ondernemers. Vele onder hen dienden zich snel aan om mee te doen. Nu maar hopen dat er heel veel talent naar onze jobbeurs komt, want het is ook voor hen dat we het doen.”

De jobbeurs vindt plaats van 13 tot 19 uur in CC ‘t Aambeeld. Vooraf inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis.

