Aartselaar lanceert waardebon om te gebruiken bij lokale handelaars

Een cadeautje kopen is niet altijd makkelijk. Maar met de gloednieuwe Aartselaarbon heeft de gemeente alvast een ideaal geschenk beschikbaar. “De bon heeft een waarde van 10 euro”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Wie de bon aankoopt, betaalt echter slechts 9 euro. Maar je kan dus wel voor 10 euro lokaal gaan shoppen, iets eten, iets drinken of naar de kapper in Aartselaar. De handelaar zelf krijgt liefst 11 euro als hij de ontvangen bons gaat inruilen in het gemeentehuis. Op deze manier geven we de lokale economie een duwtje in de rug en steunen we onze Aartselaarse ondernemers.”