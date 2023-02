Aartselaar huldigt biljartkampioen Eddy Merckx (54): “Mijn eerste wereldtitel blijft de allermooiste”

Voor biljarter Eddy Merckx (54) is het jaar goed begonnen. Vorige maand werd de Aartselarenaar al voor de elfde keer nationaal kampioen in het driebanden. Met ook nog twee wereldtitels én een Europese titel beschikt hij stilaan over een palmares waar zelfs zijn illustere naamgenoot onder de indruk van zou zijn. Deze week werd hij ook door het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportraad in de bloemetjes gezet. Een gesprek met een man die kan toveren met zijn keu, en die nog lang niet is uitgetoverd.