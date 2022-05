Aartselaar hangt regenboogvlag uit

Kontich Boek over Lintfa­briek wordt officieel gelanceerd met tentoon­stel­ling

Het boek over Het Lintfabriek krijgt op donderdag 26 mei zijn officiële voorstelling in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Er wordt meteen een expo aan gekoppeld die de rijke geschiedenis van het iconische Kontichse jeugdhuis in de kijker zet.

14:13