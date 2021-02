A12 richting Brussel weer vrij na dodelijke botsing tussen auto en betonwagen in Aartselaar: nog zeker half uur extra reistijd

ZORA Eerste testprik (zonder vaccin) gezet in vaccinatie­dorp AED Studios

12 februari In het vaccinatiecentrum in AED Studios is vrijdagmiddag de eerste prik gezet. Niet echt natuurlijk, want vaccins zijn er nog niet geleverd. Tijdens de zogenoemde dry-run werd getest of alles op punt staat, voor het moment daar eindelijk komt, en er wel vaccins in de spuitjes zitten.