39-jarige Brit van vlakbij dood geschoten: parket gaat uit van professionele afrekening

Hemiksem Resultaten van onderzoek naar PFOS-vervuiling bekend: “Nergens overschrij­ding van bodemsane­rings­norm”

De resultaten van het PFOS-onderzoek in Hemiksem zijn bekend. Op tien geografisch verspreide locaties in de gemeenten werden bodemstalen genomen. Na analyse blijkt dat slechts in één geval de richtwaarde voor PFOS werd overschreden. “We blijven onder de alarmdrempels”, reageert burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

19 januari