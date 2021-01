Zware brand in duikerswinkel: meerdere ontploffingen te horen

Aarschot Scaletta en de Huiskamer­quiz helpen de kerstman tijdens zijn online event in Aarschot: “De keuken is nu de regieruim­te”

23 december Nu de kerstman zich niet mocht nestelen in zijn traditioneel huis in Aarschot zorgt hij woensdag voor een streaming event, rechtstreeks vanuit de living van zijn hulpje Lilly Schrijvers. “Het kostte wel wat werk maar het is de moeite waard. We verbouwden de living tot kerstchalet en we hebben verschillende camera’s klaar staan om alles te registreren. We hebben ook een regisseur en een regie-assistente en zorgden voor verschillende uitzendingen zodat elke leeftijd er iets aan heeft, vanzelfsprekend verloopt alles coronaproof.” Wij gingen al eens kijken naar de opnames die dinsdag gebeurden en geven u een vooruitblik op hetgeen u mag verwachten.