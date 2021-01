Zware brand in bijgebouw duikerswinkel: meerdere ontploffingen te horen maar situatie is onder controle

Aarschot Eduard is de broer van bekende stadsfi­guur ‘de Sheriff’ en stond aan zijn ziektebed tot de laatste snik: “Niet alle verhalen die rondgaan in Aarschot kloppen”

1 januari Eduard Bellens (57) reageert op de verhalen die in Aarschot circuleren over zijn broer Frans, beter bekend als ‘de sheriff’. Velen herinneren de opvallende stadsfiguur nog goed, als de man die vroeger auto’s ‘bewaakte’ en steeds gekleed was als cowboy. We berichten eerder al over deze bijzondere man, toen juwelier Leda als eerbetoon aan de sheriff foto’s ophing in hun etalage. Frans overleed in 2009. “Veel van de verhalen kloppen, maar niet alles. Frans stierf niet in eenzaamheid, ik ging elke dag naar het ziekenhuis”, vertelt zijn broer die terugblikt op ‘Franske’.