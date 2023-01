Zeff Verdeyen en RWL Sport leggen SC Aarschot opnieuw over de knie (3-2) en blijven knap vierde: “Ons doel is al meer dan bereikt dit seizoen”

voetbal tweede provinciale BHet ambitieuze RWL Sport mag zich bij de start van het nieuwe jaar nog altijd de ‘Ploeg van ‘t Stad’ blijven noemen. Na de 1-3-winst in de heenronde werd nu immers ook de terugmatch tegen de buren uit Aarschot gewonnen (3-2). De nieuwkomer in tweede provinciale B blijft zo een vaste waarde in de top vijf.

“Onze derde overwinning al tegen SC Aarschot dit seizoen”, lacht Zeff Verdeyen, die na een half uur spelen de score wist te openen. “Na mijn goal scoorde Thomas Vandenplas vanop de stip en we gingen zelfs nog met een 3-0-voorsprong de rust in. Dik verdiend op dat moment, want ik vond ons de best voetballende ploeg en Aarschot was nergens. Door de weersomstandigheden werd voor de gelegenheid uitgeweken naar het kunstgrasveld in Wolfsdonk en dan zie je dat onze kwaliteiten daar toch nét iets beter uit de verf komen. Kijk maar naar de match van vorige week in Meerbeek. Daar was het knokken op een heel moeilijk veld en gingen we met 4-2 de boot in.”

Ook nu was het op het einde blijkbaar wel nog even bibberen? “Aarschot moest na een uur spelen met tien man verder, maar het scoorde meteen daarna tegen met een frommelgoal”, weet Verdeyen. “En vreemd genoeg hebben wij hen toen stilaan beter in de match laten komen. Zeker nadat wij ook een rode kaart kregen. De scheidsrechter floot zijn eerste duel in tweede provinciale en hield alles redelijk strak in handen. Na een foutje van onze doelman werd het nog even spannend. Van mooi voetbal was toen even geen sprake meer, maar we hebben standgehouden.”

Realistisch blijven

Promovendus RWL Sport blijft dus aangenaam verrassen en mag misschien zelfs wel nog de nodige ambities koesteren? “We moeten realistisch blijven”, klinkt het. “Averbode en Rotselaar zijn dit seizoen buiten categorie. Een plaats in de eindronde zou eventueel kunnen, maar ik denk eerlijk gezegd dat we nog niet klaar zijn om de stap naar eerste provinciale te zetten. De betrachting was om eerst en vooral het behoud zien veilig te stellen en in het beste geval een plaats in de top acht zien te bemachtigen. We staan nu al een tijdje knap vierde. Ons doel is dus al meer dan bereikt. Wat ons geheim is? Vorig seizoen was er de druk om kampioen te spelen, nu kunnen we vrijuit voetballen. We hebben een heel plezante groep, die goed aan elkaar hangt en dat vertaalt zich ook in de resultaten op het veld.”

Ideale club

“Voor mij als jonge gast is RWL Sport op dit moment de ideale club”, besluit Verdeyen (21). “Ik voel me hier thuis en ik kan mijn studies combineren met het voetbal. Ik heb al een paar doelpunten en assists achter mijn naam, maar ik zou mijn cijfers toch graag nog wat opkrikken. Mijn doelpunt zondag was alvast opgedragen aan mijn moeder. Zij was jarig en ik had beloofd om voor haar te scoren. Ik heb dus woord gehouden.” (lacht)

Lees ook: meer provinciaal voetbal