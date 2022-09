Zeepkistenrace als afsluiter van week van de mobiliteit

Gelrode Eerste boomsleep­kam­pi­oen­schap met Brabantse trekpaar­den

De Voermannen van nu’ organiseerden in samenwerking met de stad Aarschot en de provincie Vlaams-Brabant, het eerste Vlaams-Brabantse kampioenschap boomslepen in Gelrode. Hierbij moesten zowel ervaren als nieuwe voermannen het tegen elkaar opnemen. Samen met hun aangespannen trekpaard dienden ze zo snel en foutloos mogelijk een parcours af te leggen waarbij niet alleen kracht maar vooral ook techniek erg belangrijk is.

4 september