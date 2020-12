Woning in Aarschot fleurt al 13 jaar op met kerst: “Er zijn mensen die ons kaartjes sturen of bussen die stoppen om foto’s te nemen”

Overijse “Overlijden van vriend en collega deed me nog meer beseffen dat we elke dag in vuurline staan”: huisarts, VUB-de­caan én coronaspe­ci­a­list Dirk Devroey blikt terug op zijn hectisch 2020

10 december Wat een jaar. In december blikken we in Vlaams-Brabant en Brussel in 20 verhalen terug op 2020. Tot februari dit jaar was Dirk Devroey (57) ‘gewoon’ huisarts en schepen in Overijse en professor Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Door het coronavirus staat hij sinds maart in de schijnwerpers. Hij staat op de eerste rij in de strijd tegen het virus, raakte ook zelf al besmet, zag met lede ogen aan hoe de ziekenhuizen volliepen en maakte zich boos over de talrijke lockdownfeestjes, waaronder in zijn thuisgemeente. Toch houdt Devroey warme gevoelens over aan dit bizarre jaar: “Hoewel ik 2020 zo snel mogelijk wil vergeten, zullen het samenhorigheidsgevoel en de solidariteit me altijd bijblijven.”